لودريان: الحريري قبل دعوة ماكرون لزيارة فرنسا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان في الرياض، الخميس، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، المتواجد في المملكة السعودية قبل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للذهاب إلى فرنسا مع أسرته.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد دعا، الأربعاء، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، الموجود في السعودية لزيارة فرنسا.

وقال بيان نشره قصر الإليزيه إنه "بعد التحادث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء اللبناني، دعا رئيس الجمهورية الفرنسي إيمانويل ماكرون سعد الحريري إلى فرنسا".

وفي حين لم يحدد الوزير الفرنسي موعد الزيارة، قال مصدر مقرب من رئيس وزراء لبنان المستقيل إنه من المتوقع أن يغادر الحريري السعودية إلى فرنسا في غضون 48 ساعة قبل أن يعود إلى بيروت ليقدم استقالته رسميًا.

وكان الحريري أعلن في الرابع من نوفمبر من الرياض استقالته، مهاجماً التدخلات الإيرانية في المنطقة، فضلاً عن تدخلات حزب الله في الدول العربية، ومعرباً عن خشيته على حياته من مخططات اغتيال قد تستهدفه.

كما عاد وأكد في مقابلة تلفزيونية في 12 نوفمبر أنه عائد إلى لبنان قريباً جداً، وقد كرر هذا الأمر في تغريدة له أمس الأربعاء، مطمئناً محبيه أنه بخير وعائد في القريب العاجل.