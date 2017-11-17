الإليزيه: الحريري يصل باريس السبت ويلتقي ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري سيكون في باريس، يوم السبت، وسيستقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

وكان ماكرون دعا الحريري منتصف الأسبوع للمجيء إلى فرنسا مع أسرته لقضاء بضعة أيام مشيرا إلى أنه قبل الدعوة.

وجاءت الدعوةُ بعد قضاء رئيس الحكومة اللبناني المستقيل فترة أسبوعين في العاصمة السعودية أجرى خلالها لقاءاتٍ رفيعة المستوى مع مسؤولين دوليين.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان قد أعلن في الرياض صباح الخميس، أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد #الحريري المتواجد في المملكة العربية السعودية قبل دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون للذهاب إلى فرنسا مع أسرته.

وكان الحريري أعلن في الرابع من نوفمبر من الرياض استقالته، مهاجماً التدخلات الإيرانية في المنطقة، فضلاً عن تدخلات حزب الله في الدول العربية، ومعرباً عن خشيته على حياته من مخططات اغتيال قد تستهدفه.

كما عاد وأكد في مقابلة تلفزيونية في 12 نوفمبر أنه عائد إلى لبنان قريباً جداً، وقد كرر هذا الأمر في تغريدة له أمس الأربعاء، مطمئناً محبيه أنه بخير وعائد في القريب العاجل.