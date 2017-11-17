البحرين: التزام لبنان "النأي بالنفس" مجرد كلام إعلامي

أكد وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد الجمعة أن حديث لبنان عن التزامه سياسة "النأي بالنفس" مجرد كلام اعلامي.

وقال في تدوينات على حسابه الرسمي على تويتر:" سياسة لبنان بالنأي بالنفس غير موجودة و ليست أكثر من كلام إعلامي ." وأضاف في إشارة إلى حزب الله:" الإرهابي الذي يحارب في الخارج و يدرب الإرهابيين و يسلحهم في دولنا هو الذي يجلس على كراسي الحكومة و يتحكم في قرارات وسياسات الدولة اللبنانية."

كما لفت إلى أن "من يحضر اجتماع القاهرة ولا يرى الخطر الداهم و المهدد الآتي من إيران وأتباعها و الذي يستهدف نشر الطائفية و تقسيم الأمة و إسقاط الدول، فهو أعمى أو يتعامى أو في إنكار خطير و غير مبرر."