الجبير: لبنان لن ينعم بالسلام إلا بنزع سلاح حزب الله

شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، من مدريد خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسباني على ضرورة نزع سلاح حزب الله.

وقال اليوم الجمعة: "يجب نزع سلاح #حزب_الله وأن يصبح حزبا سياسيا من أجل استقرار لبنان". وأضاف: "لبنان لن ينعم بالسلام إلا بنزع سلاح حزب الله". وتابع قائلاً: "لا يمكن السماح لميليشيات حزب الله الإرهابية بالعمل خارج إطار القانون".

كما شدد على أن حزب الله هو الذي وضع العراقيل أمام سعد الحريري وارتهن النظام المصرفي لأنشطته الإرهابية. وأكد أن السعودية لطالما كانت داعمة للبنان واتفاق الطائف.

إلى ذلك، ثمن الوزير السعودي الدور الإسباني في أزمات الشرق الأوسط.

وكان الجبير أكد أيضاً في مؤتمر صحافي، الخميس، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أن ميليشيات حزب الله اختطفت النظام اللبناني، وأن استمرارها في التدخلات في عدد من الدول العربية سيؤزم الوضع في لبنان. وأضاف أن تلك الميليشيات سلاح في يد إيران، وذلك باعتراف أمين عام #حزب_الله نفسه.

كما لفت إلى أن حزب الله يهدد استقرار المنطقة ولبنان على حد سواء. وأضاف أنه يجب إيجاد وسائل للتعامل مع حزب الله، وهناك خطوات فعلية في هذا الصدد. وأشار إلى أن إيران تستخدم حزب الله لمد نفوذها في المنطقة وهزِّ استقرارها.