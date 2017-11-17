طهران تتهم باريس بتأجيج أزمات الشرق الأوسط

في هجوم جديد على فرنسا خلال أسبوع، اعتبر المتحدث باسم الخارجیة الإیرانیة بهرام قاسمي، أن لباريس رؤیة منحازة وأحادية الجانب تجاه الأزمات في الشرق الأوسط ما يؤدي إلى تأجيجها.

وهاجمت الخارجية الإيرانية تصریحات وزیر الخارجیة الفرنسي خلال زیارته للریاض قائلة إن مبادرة بعض مسؤولي الدول من خارج المنطقة بزیارة دول خليجية لن تحل مشكلة من الأزمات.

وفيما تواصل #طهران تعزيز ترسانتها العسكرية لا سيما الباليستية هاجم المسؤول الإيراني التسلح العسكري لدول الخليج والدول التي تبيعها أيضا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف #لودريان صرح من #السعودية أن #فرنسا قلقة من "نزعة الهيمنة" الإيرانية في الشرق الأوسط، مشيرا خصوصا إلى برنامج طهران للصواريخ الباليستية.