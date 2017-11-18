الحريري: أنا استقلت وموقفي سيعلن من بيروت بعد لقاء عون

بعد محادثات أجراها رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه السبت، أكد الحريري أن موقفه النهائي، والمواقف السياسية من الأزمة في لبنان سيعلنها من بيروت بعد لقاء رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.

وفي كلمة مقتضبة أمام الصحافيين بعد انتهاء الغداء الذي أقيم على شرفه في الإليزيه، أكد الحريري على استقالته من الحكومة عند سؤاله هل ستعود عن الاستقالة، قائلاً:" أنتم تعرفون جميعاً أنني استقلت".

كما شكر الحريري فرنسا، مشيداً بالدور الإيجابي الذي طالماً لعبته في لبنان والمنطقة.

إلى ذلك، أكد الحريري أنه سيعود إلى لبنان في الأيام القليلة المقبلة، وسيحضر الاحتفالات بعيد الاستقلال يوم الأربعاء المقبل الموافق في 22 نوفمبر.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل وصل إلى قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) ظهر السبت بالتوقيت المحلي. واستقبل ماكرون الحريري عند مدخل الاليزيه وعانقه بحرارة قبل أن يلتقط لهما المصورون صورة تذكارية أمام حشد من الصحافيين.

وبعد اجتماع منفرد بين رئيس الحكومة والرئيس الفرنسي، استقبلت سيدة فرنسا الأولى مع الرئيس الفرنسي زوجة الحريري لارا ونجله البكر حسام. وانضموا جميعاً إلى مأدبة غداء في قصر الإليزيه.

إلى ذلك، أشار الاليزيه إلى أن ماكرون اتصل قبل استقبال الحريري، بالرئيس اللبناني. وأكد عون لماكرون أن الحريري "سيكون في بيروت في 22 نوفمبر.

وكان الرئيس الفرنسي أوضح الجمعة أن الدعوة التي وجهها للحريري هي دعوة "صداقة للتباحث واستقبال رئيس حكومة بلد صديق" مشيراً إلى أنه سيستقبل الحريري "بالتشريفات المخصصة لرئيس حكومة لبنان لأن استقالته لم تقبل في بلاده بعد بما أنه لم يعد إليها"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

يذكر أن الحريري وصل صباح السبت إلى مطار بورجيه في باريس قادماً من الرياض، حيث أعلن استقالته في الرابع من نوفمبر، في خطاب متلفز، انتقد فيه تدخلات حزب الله في البلدان العربية، فضلا عن تدخلات إيران في المنطقة.

إلى ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام (الوكالة الرسمية في لبنان) أن رئيس الجمهورية ميشال عون تلقى اتصالا هاتفيا من الحريري أعلمه فيه أنه سيحضر إلى لبنان، للمشاركة في الاحتفال بعيد الاستقلال

وقد التقى الحريري في منزله في باريس المحاط بحراسة من قبل الشرطة الفرنسية التي منعت الصحافيين اللبنانيين المتواجدين هناك من الاقتراب، بمستشاره نادر الحريري. كما لفتت وسائل اعلام محلية أن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق التقاه أيضاً، نافية أن تكون عمته بهية الحريري قد سافرت إلى العاصمة الفرنسية للقائه.