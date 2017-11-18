ريفي: لا مكان لحزب الله في الحكومة إذا بقي ذراعا لإيران

حذر وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي من أن لبنان قد يواجه عقوبات اقتصادية من دول عربية إذا لم تتوقف ميليشيات حزب الله عن التدخل في الصراعات الإقليمية.

وأضاف ريفي في مقابلة مع الحدث مساء الجمعة أن لا مكان لميليشيا حزب الله في الحكومة القادمة إذا اختارت البقاء ذراعا أمنية وعسكرية لإيران.

يذكر أن لبنان يعيش منذ الرابع من نوفمبر حالة من التأزم، إثر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري من الرياض. وكان الحريري انتقد في استقالته تدخلات حزب الله في البلدان العربية، كما هاجم إيران بشدة معتبراً أن تسعى إلى تأزيم الأوضاع في المنطقة.