سفارة السعودية في لبنان تجدد دعوة مواطنيها للمغادرة

جددت السفارة السعودية في لبنان، في وقت من مبكر من فجر السبت، دعوة مواطنيها إلى مغادرة لبنان. وأفاد بيان صادر عنها أنه نظراً إلى الأوضاع في لبنان فإن السفارة تطلب من المواطنين الزائرين والمقيمين في لبنان المغادرة في أقرب فرصة ممكنة.

إلى ذلك، أوضحت السفارة أنها تتابع باهتمام تعرض ممتلكات مواطنتين سعوديتين للاعتداء من قبل عدد من الشبان في منطقة المصيطبة في بيروت. وأضافت أنها تتواصل مع السلطات والأجهزة الأمنية لكشف ملابسات هذا الاعتداء الذي من شأنه إثارة مشاعر الكراهية ومعرفة المتسببين فيه وتقديمهم للعدالة.

وكان وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أوضح في بيان مساء الجمعة ملابسات هذا الحادث الذي وقع فجر الجمعة. وقال إن ما جرى خلاف عائلي تطور إلى "إحراق جزئي لسيارتين مركونتين تعود ملكيتهما لمواطنتين سعوديتين."

كما لفت إلى أن قوى الأمن الداخلي ستصد ربياناً اليوم السبت يوضح الملابسات وسير التحقيق.

