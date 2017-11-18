سلطان بن سحيم: نحن مؤسسو قطر وسننقذها من المفسدين

قال الشيخ #سلطان_بن_سحيم آل ثاني أمام عشرات الآلاف الذين توافدوا إلى اجتماع #قبائل_قحطان على الحدود السعودية القطرية مساء الجمعة، إنه يجب تطهير #الدوحة من رجسها وإنقاذها قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون.

كما أكد بن سحيم المسؤولية أمام خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن ألا تكون #قطر حضن إرهاب ومأوى فساد.

وأضاف أن التزامه الصمت خلال الفترة الماضية ليس عن ضعف أو قلة حيلة بل أملاً في أن "يستعيد إخواننا وعيهم ويتركوا غيّهم وبغيهم"، مؤكدا أن "للحلم مساحة وللصبر نهاية".

إلى ذلك، قال سلطان بن سحيم: "نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها.. جميعنا نحمل على عواتقنا مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون". وأكد أن بلاده "ليست فندقاً يضم شذاذ المرتزقة"، وتابع "أقول للسلطة في الدوحة إن الخبر ما سترون وليس ما تسمعون".

كما شدد سلطان بن سحيم على أنه ليس طالب ثأر ولا طامعا بسلطة لكن ما يشغله هو وطنه.

