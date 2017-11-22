الحريري لمناصريه من وسط بيروت: باق معكم ولبنان أولاً

عاهد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الأربعاء مناصريه على البقاء معهم واكمال مسيرته للدفاع عن لبنان واستقراره، بعد وقت قصير من اعلانه قراره بالتريث في المضي رسمياً باستقالته بناء على طلب الرئيس اللبناني ميشال عون.

وعلى وقع هتافات "بالروح بالدم نفديك يا سعد، قال الحريري أمام المئات من مناصريه الذين تجمعوا أمام دارته في وسط بيروت احتفالاً بعودته "أنا باق معكم وسأكمل (مسيرتي) معكم.. لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان".

وأكد الحريري الذي أطل بثياب غير رسمية وسار بين مناصريه ملتقطاً الصور معهم مع ابتسامة عريضة أن شعار تياره سيبقى "لبنان أولاً"، مضيفاً "نحن أهل الوسط وأهل الاعتدال وأهل الاستقرار".

وقاطع مناصرو الحريري الذين رفعوا رايات تيار المستقبل الذي يرئسه، خطابه مراراً بالتصفيق والهتافات مرددين "سعد سعد سعد"، قبل أن يتوجه اليهم قائلاً "جئتم من كل لبنان لتقولوا لي الحمدلله على السلامة وأنا أقول لكم الحمدلله على سلامة لبنان".

وأضاف "لأختصر كل شيء بكلمة واحدة، أقول لكم شكراً شكراً شكراً".

ومنذ ساعات الظهر، تجمع مناصرو تيار المستقبل في وسط بيروت، على وقع الأناشيد الوطنية والحماسية.

وأثارت استقالة الحريري من الرياض في الرابع من الشهر الحالي صدمة في لبنان. ورفض عون قبولها رسمياً قبل عودته إلى بيروت.

وأعلن الحريري الأربعاء من بيروت تريثه في المضي رسمياً باستقالته، ليفسح بذلك المجال أمام المزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية تلبية لطلب الرئيس ميشال عون.

