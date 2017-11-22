بعد زيارة القاهرة وقبرص.. الحريري يصل بيروت

يترقّب لبنان اليوم موقف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إثر عودته إلى لبنان مساء أمس، قادما من قبرص والقاهرة.

وقال الحريري بعد لقاء الرئيس السيسي في القاهرة الثلاثاء سيعلن موقفه السياسي من هناك.

كما كرر تمسكه بمبدأ النأي عن النفس، قائلاً: "تحدثت مع الرئيس السيسي طويلاً عن ضرورة أن يكون هناك في لبنان والمنطقة نأي بالنفس عن كل السياسات الاقليمية".

وكان الحريري قد أكد من باريس قبل أيام أنه متمسك بالاستقالة لكنه رفض الرد على أسئلة الصحافيين المتعلقة بالتصريحات السياسية.

وتتوقع المصادر أنه سيعقد خلوة مع عون بعد الانتهاء من مراسم الاحتفال بالذكرى الـ74 لاستقلال لبنان، قبل أن ينضم إليهما رئيس البرلمان نبيه بري، لبحث المرحلة المقبلة، تمهيداً لإطلاق الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل لتأليف حكومة جديدة.

