القوات العراقية تتقدم سريعاً ضد "داعش" في الصحراء

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، عن مقتل عناصر من داعش وتدمير تجمعات وسيارت مفخخة خلال غارات شنتها طائرات التحالف في مناطق صحراوية غرب البلاد.

فيما أشار قائد العمليات العسكرية الفريق عبدالأمير يارالله أن القوات الحكومية استعادت ست وثلاثين قرية ومساحات تقدر بأربعة آلاف ومئتي كيلو متر مربع بعد ان قتلت عناصر من التنظيم ودمرت عددا من سياراتهم المفخخة.

يارالله أضاف بأن القوات العراقية قتلت عناصر من التنظيم فشلوا في عرقلة تقدمها و دمرت سيارات محملة بالأسلحة وأخرى مفخخة فيما فككت الفرق الهندسية مئات العبوات الناسفة ومعملا لتفخيخ السيارات.

من جانبها قالت خلية الإعلام الحربي في بيان لها إن طائرات التحالف الدولي قصفت تجمعات لداعش في عمق الصحراء قتل خلالها خمسة عشر عنصرا من التنظيم ودمرت سيارات مفخخة ومخازن أسلحة

ويُتوقع أن تحسَم عمليات أعالي نهر الفرات خلال يومين لتنطلق بعدها عملية عسكرية جديدة لاستعادة مناطق تقدر مساحتها بنحو ثلاثمئة كيلو متر مربع تقع بين قضاء حديثة والرطبة.