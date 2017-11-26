محمد بن سلمان: سنلاحق الإرهاب حتى يختفي

افتتح #ولي_العهد_السعودي، محمد بن سلمان، الأحد، أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع #التحالف_الإسلامي_العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تستضيفه العاصمة #الرياض، وذلك بعد نحو عامين على تشكيل التحالف بمبادرة من السعودية في مسعى لتوحيد جهود الدول الإسلامية في مواجهة الإرهاب.

وأعلن ولي العهد السعودي، في الكلمة الافتتاحية لاجتماع التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب أن أكثر من 40 دولة ترسل إشارة قوية جدا للتعاون ضد الإرهاب.

وأكد أن الإرهاب يشوه صورة العقيدة الإسلامية، وقال: "لن نسمح بتشويه دينيا وترويع المدنيين في الدول الإسلامية".

وأضاف "اليوم نرسي إشارة قوية للعمل معا في محاربة الإرهاب".

وتابع قائلاً " سنلاحق الإرهاب حتى يختفي تماماً".

ويناقش الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار "متحالفون ضد الإرهاب"، بمشاركة وزراء الدفاع بدول التحالف، ووفود دولية وبعثات رسمية من الدول الداعمة والصديقة، وعدد من الخبراء المتخصصين في مجالات عمل التحالف الإسلامي، الاستراتيجية العامة للتحالف وآليات الحوكمة المنظِّمة لعملياته ونشاطاته ومبادراته المستقبلية في الحرب على الإرهاب، ضمن مجالات عمله الرئيسية الفكرية والإعلامية.

كما يناقش أعمال الاجتماع محاربة تمويل الإرهاب، وتحديد آليات وأطر العمل المستقبلية التي ستقود مسيرة عمله لتوحيد جهود الدول الإسلامية للقضاء على الإرهاب، والتكامل مع جهود دولية أخرى في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين.

