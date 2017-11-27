إسرائيل تعزز سياحتها.. وتبني مساراً عبر الضفة والجولان

وافقت الحكومة الاسرائيلية الأحد على تمويل بناء مسار سياحي يمكن عبوره سيرا على الأقدام ويمر بالضفة الغربية المحتلة وهضبة الجولان، بحسب ما أعلن وزير السياحة الاسرائيلي ياريف ليفين.

واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار "اساسيا" لتعزيز السياحة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية و1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967 ، وأعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.

وقال ليفين إن "المسار الجديد سيعبر مدينة القدس القديمة (شمال الضفة الغربية) وأماكن حافلة بالتاريخ ".

وبعد موافقة الحكومة على التمويل، سيتعين على لجنة مؤلفة من عدد من الوزراء تقديم المقترحات للمشروع الذي تبلغ ميزانيته 10 ملايين شيكل (2,8 ملايين دولار، 2,4 ملايين يورو)

والمسار القائم حاليا تم افتتاحه في 1995 وصنفته مجلة "ناشونال جيوغرافيك" من بين أفضل 20 مسار للمشي في 2012.

