جعجع: النأي بالنفس يعني الخروج فعلياً من أزمات المنطقة

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أطلق الاثنين مشاورات "النأي بالنفس" عن أزمات المنطقة، أن سياسة الحياد بلبنان والنأي بالنفس تعني الخروج فعلاً لا قولاً من أزمات المنطقة، في إشارة إلى حزب الله وتدخلاته في سوريا والعراق واليمن، والتي دفعت في الرابع من نوفمبر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى الاستقالة.

وأضاف جعجع أنه بما يخص سلاح حزب الله فيمكن للوضع أن يبقى على حاله شريطة أن يبقى القرار العسكري والأمني بيد الدولة.

إلى ذلك، شدد على أن حزبه لن يخرج من الحكومة، داعياً إلى عدم المزايدة في هذا الموضوع وفي كافة المواضيع السيادية.