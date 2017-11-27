حماس: الحكومة الفلسطينية تتلكأ بتنفيذ بعض بنود المصالحة

انتقدت حركة حماس الاثنين عمل الحكومة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها تتلكأ في تنفيذ بعض بنود المصالحة التي تم الاتفاق عليها في أكتوبر الماضي بالقاهرة. كما شددت على عدة نقاط معتبرة إياها خطاً أحمر لا يقبل التنازل أو النقاش، ومنها سلاح "المقاومة الفلسطينية"، وملف الموظفين في قطاع غزة.

ولفت خليل الحية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في مؤتمر صحفي من غزة، على أن الحكومة الفلسطينية يجب أن تحاسب وتراقب عبر مجلس النواب والسلطة التشريعية.

كما أكد أن أساس الدعوة للمصالحة واجتماع الفصائل التي اجتمعت في أكتوبر الماضي في القاهرة كان استناداً لما تم الاتفاق عليه في 2011، حيث أجمع كافة الحضور باستثناء حركة فتح على الاستناد إلى مصالحة أو اتفاق 2011.

تمسك بالمصالحة

وشددت حماس على أنها قدمت العديد من التنازلات من أجل المصالحة والمضي بها، لكنها لا تعتبرها تنازلات بل مرونة من أجل الشعب الفلسطيني ومصلحته، مشددة أنها لا تزال متمسكة بالمضي في المصالحة.

ولفت الحية إلى أن الحالة الإعلامية التي مرت خلال اليومين السابقين لا تطمئن لأن الصخب الإعلامي، بحسب تعبيره يظهر أن هناك أطرافاً تريد الانقلاب على المصالحة.

إلى ذلك ثمن الجهود المصرية، مرحباً بدور القيادة المصرية، متقدماً بالتعزية في ضحايا مسجد الروضة يوم الجمعة الماضي.

سلاح "المقاومة" خط أحمر



إلى ذلك، ختم مؤتمره مشدداً على النقاط التالية:

الكف من قبل كل الأطراف عن تناول سلاح المقاومة الفلسطينية، فهو لا يقبل أي نقاش، فهو خط أحمر بامتياز.

مطالبة حركة فتح بعدم الاستجابة للضغوط السياسية والإغراءات المالية، والمضي في المصالحة والاتفاق الذي وقع عليه في القاهرة.

العمل على حماية اتفاق المصالحة ودعم خطواتها سياسياً، وعدم السماح لأي جهة بتعطيل المصالحة عبر التذرع بوجود عقبات.

توفير الدعم السياسي محلياً وإقليمياً ودولياً، وكف الأصوات التي تريد التراجع عنها.

عدم العودة إلى مربع السجال الإعلامي. وفي هذا السياق وجه الحية رسالته إلى حركة فتح قائلاً: "لن نسمح بسحبنا إلى مربع التراشق وشعبنا يتضور جوعاً وقضايانا الوطنية تنسى".

موضوع الموظفين خط أحمر، ولا قبول بتجاوزه، فهو موضوع وطني وليس حزبيا يخص حماس.

الملف الأمني وما تم إنجازه في قطاع غزة باق، وهناك تصميم على التمسك به وتطبيقه على قاعدة الشراكة.