هل قرصنت إيران حسابات رئاسة جمهورية وحكومة لبنان؟

أكد مصدر مخابراتي غربي أن طهران لجأت إلى قرصنة حسابات لبنانية تبدأ برئيس الجمهورية ميشال #عون ورئيس الحكومة سعد #الحريري، وتصل إلى المصارف في بيروت وما بينهما من وزراء ونواب، وذلك عبر حسابات أو مجموعات "مدنية" وسيطة بحسب مات أورد تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أمس الأحد.

وأوضح المصدر المخابراتي الغربي، بحسب ما نقل التقرير، أن القرصنة يقوم بها مدنيون في عملية منسقة على مستوى استراتيجي بعد أن تلقوا تمويلاً من السلطات الإيرانية، بهدف توسيع نفوذ #طهران في الشرق الأوسط، ولفتت الصحيفة إلى أن تلك العمليات منسقة منذ حوالي السنة وهي متغلغلة في لبنان.

وبحسب المصدر، فإن العملية تستوحي النسق الروسي المفترض في استخدام القرصنة لغايات سياسية، وهي تهدف للتأثير في الانتخابات المقبلة وتعزيز فرص #حزب_الله عبر جمع معلومات محرجة عن خصومه، وفق المصدر المخابراتي الغربي.

