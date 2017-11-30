واشنطن تعد قاعدة أردنية بدلاً من "العديد" في قطر

وافق الكونغرس قبل أيام على إضافة 143 مليون دولار إلى ميزانية #البنتاغون لرفع مستوى قاعدة #موفق_السلطي الجوية الأردنية. تقارير عسكرية رجحت أن يكون ذلك أول إجراء أميركي للاستغناء التدريجي عن قاعدة العديد في قطر.

وتسعى الولايات المتحدة لتوسعة وتأهيل قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن في نطاق الاستغناء بشكل تدريجي عن قاعدة "العديد" العسكرية في قطر.

هذا ما رجحته نشرة "سترايبس آند ستارز" العسكرية المتخصصة، بعد موافقة الكونغرس على تمويل لتطوير القاعدة الأردنية الواقعة على مقربة من الحدود الأردنية مع سوريا والعراق.

واعتبرت النشرة أن المقاطعة العربية لقطر تقف وراء بحث واشنطن عن بدائل محتملة لقاعدة العديد.

وأمر لا يعتبره محللون مستغربا، خاصة بعد استذكار موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال مقاطعة قطر، حيث أعرب حينها صراحة عن رغبة 10 دول في بناء قواعد أميركية فيها في حال اضطرت الولايات المتحدة لمغادرة العديد.

وطبقا للوكالة الأميركية للطاقة الذرية، فإن قاعدة موفق السلطي المسماة بـ"قاعدة الأزرق" تقع في منطقة استراتيجية ومهمة، وتحتاج إلى رفع مستوى المنشآت والقدرات العسكرية بشكل عاجل لتحل محل منشأة قطر، فاليوم باتت القاعدة تملك مدرجات لإطلاق رحلات قتالية، ومساحات مخصصة لدعم عمليات استعادة البضائع والأفراد، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى مرافق وبنية تحتية داعمة.