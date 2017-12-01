تفاصيل صفقات أسلحة عقدتها قطر خلال 6 أشهر

كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية أن بلادها وقطر تجريان مفاوضات منذ أشهر حول إبرام صفقات عسكرية لبيع 12 مقاتلة رافال وعربات مدرعة للدوحة، ستتم غالبا خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون لقطر الشهر القادم.

والشهر الماضي، أتمت قطر صفقة لشراء 24 مقاتلة تايفون من #بريطانيا.

وفي السابع من يونيو الماضي، أي بعد يومين فقط على بدء المقاطعة العربية، سارعت #قطر لتفعيل الاتفاقية الموقعة عام 2015 مع #أنقرة لإقامة قاعدة عسكرية تركية ونشر آلاف الجنود الأتراك.

وفي الخامس عشر من الشهر ذاته، أبرمت #الدوحة صفقة عسكرية مع #واشنطن لشراء مقاتلات من طراز إف15 بقيمة 12 مليار دولار.

وبعد مرور ما يقرب من شهر ونصف الشهر، اشترت الدوحة 7 قطع بحرية عسكرية من إيطاليا بقيمة خمسة مليارات يورو.

كما أبرمت قطر صفقة مع #ألمانيا شملت شراء 62 دبابة من نوع ليوبارد 2 بقيمة ملياري يورو.

وتعقد قطر صفقات في ظل ضعف البنية العسكرية العددية لجيشها، حيث لا يتجاوز قوام القوات المسلحة القطرية 12 ألف عنصر، ينقسمون إلى 8500 عنصر في القوات البرية، و1800 في البحرية، وأقل من 1500 في القوات الجوية.