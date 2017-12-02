واشنطن: ندعم حكومة السراج في ليبيا

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في البيت الأبيض، كما التقى السراج وزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وجدد وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، تأكيد دعم الولايات المتحدة الكامل لرئيس وزراء ليبيا فايز السراج ولحكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي الليبي.

وأفاد بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، عقب لقاء المسؤوليْن الجمعة في #واشنطن، بأن تيلرسون توجه بالشكر للسراج على شراكته في جهود مكافحة الإرهاب وهزيمة داعش، ونقل التزام الولايات المتحدة بدعم جهود الشعب الليبي لبناء مستقبل أكثر استقرارا ووحدة وازدهارا.

وأضاف البيان أن المسؤوليْن بحثا ضرورة دعم كافة الأطراف الليبية والدولية خطة العمل التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية ووضع الأسس لتتمكن #ليبيا من تنظيم انتخابات وطنية ناجحة.

وأكد تيلرسون وفق البيان، أن الولايات المتحدة لا تزال تحث جميع الأطراف الليبية على المشاركة بطريقة بناءة في وساطة المبعوث الأممي، بما في ذلك جهوده المستمرة لمساعدة الأطراف الليبية في التفاوض على تعديلات في الاتفاق السياسي الليبي.

وأشارت الخارجية إلى أن الاتفاق السياسي الليبي يبقى الإطار الصالح الوحيد للتوصل إلى حل سياسي طوال الفترة الانتقالية في البلاد.

واعتبرت الوزارة أن أي محاولة لتجاوز العملية السياسية التي تدعمها الأمم المتحدة أو فرض حل عسكري للصراع، لن يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار ليبيا وتوفير فرص لداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية لتهديد الولايات المتحدة وحلفائها.