أردوغان: مسألة القدس خط أحمر بالنسبة للمسلمين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان الثلاثاء أن مسألة القدس حيوية، مشيراً إلى أنها خط أحمر بالنسبة إلى المسلمين كافة.

وأضاف أن مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قد تؤدي لقطع علاقات أنقرة الدبلوماسية مع إسرائيل.

وكان البيت الأبيض أعلن مساء الاثنين أن الرئيس الأميركي أرجأ قراراً بشأن نقل السفارة الأميركية إلى القدس والاعتراف بالقدس التي ضمتها إسرائيل لا سيما الجزء الشرقي منها منذ العام 1967، عاصمة لإسرائيل.

في حين اعتبرت السعودية أن ما يحكى عن اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أمر بالغ الخطورة ويتعارض مع كافة المواثيق الدولية، كما أن يشكل انحيازاً غير مبرر من قبل الولايات المتحدة التي لطالما كان موقفها محايداً في هذا الشأن.

