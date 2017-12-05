القمة الخليجية..الجبير يرأس وفد المملكة وأمير قطر يشارك

أعلن تلفزيون الكويت، الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، يرأس وفد بلاده في #القمة_الخليجية بالكويت.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لوزير الخارجية السعودي مع #أمير_الكويت في قاعة بمطار الكويت.

كما سيمثل وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، دولة الإمارات في القمة.

إلى ذلك، أعلن التلفزيون الكويتي، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى الكويت للمشاركة في أعمال القمة الخليجية.

وتنعقد القمة الـ 38 لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، في #الكويت، على وقع النار اليمنية التي اشتعلت، الاثنين، باغتيال الحوثيين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أثناء توجهه إلى مسقط رأسه في #سنحان جنوب #صنعاء.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عقدوا، الاثنين، اجتماعا تحضيرياً للقمة.