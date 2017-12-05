حكومة لبنان تجتمع للمرة الأولى منذ استقالة الحريري

عقدت حكومة لبنان الثلاثاء اجتماعا للمرة الأولى منذ دخلت البلاد في أزمة سياسية قبل شهر عندما قدم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالته.



وعاد الحريري إلى لبنان يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني، وعقب وصوله التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي طلب منه التريث في تقديم استقالته وهو المطلب الذي وافق عليه الحريري.



وقال الحريري إنه يريد من كل اللبنانيين أن يلتزموا بسياسة النأي بالنفس، في إشارة إلى جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وأعلن الحريري في مقابلة تلفزيونية بعد عودته أنه يرغب في البقاء في منصبه ولكن هذا الأمر مرهون بالمشاورات الجارية بشأن انخراط حزب الله في حروب ونزاعات إقليمية.