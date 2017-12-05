غضب في فلسطين.. موقف أميركا حول القدس "ابتزاز سياسي"

دعت القوى السياسية الفلسطينية، الثلاثاء، إلى "أيام غضب شعبي" في الأراضي الفلسطينية، احتجاجا على قرار أميركي محتمل بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية "الأربعاء والخميس والجمعة أيام غضب شعبي شامل في كل أنحاء الوطن والتجمع في كل مراكز المدن والاعتصام أمام السفارات والقنصليات الأميركية".

وتضم هذه القوى التي اجتمعت الثلاثاء، ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة إلى حركتي الجهاد الإسلامي وحماس. ولم يحضر ممثلون عن حماس الاجتماع، لكن الحركة أعلنت موافقتها على ما صدر عن الاجتماع، حسب أحد المنظمين.

وأعلنت القوى عن مسيرة مركزية، الخميس، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، احتجاجا على ما وصفته "الموقف الأميركي المعادي لحقوق شعبنا الفلسطيني والمخالف للشرعية الدولية".

وقال متحدث باسم التعبئة والتنظيم لحركة فتح التي يرأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس "في حال أعلنت الولايات المتحدة الأميركية موقفها رسميا بشأن القدس، فإن تظاهرات ستندلع ليس في الضفة الغربية فقط، وإنما في غزة أيضا ومدينة القدس ومناطق الـ 48".

وقالت القوى في بيانها "اإن الفصائل الوطنية والإسلامية تؤكد رفضها ورفض الشعب الفلسطيني وقيادته لتلك الإجراءات التي تنوي الإدارة الأميركية الإقدام عليها، الأمر الذي سيقضي بشكل تام على أي دور يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة الأميركية في التسوية السياسية".

"ابتزاز سياسي"

واتهمت القوى والفصائل الرئيس الأميركي دونالد ترمب باتباع سياسة "تقوم على الابتزاز السياسي".

ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية، الثلاثاء، الشعب الفلسطيني "بكافة مكوناته وأطيافه وفي كافة أماكن تواجده إلى التعبير عن رفضه للتوجهات الأميركية الخطيرة بنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة، أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وأكدت الحكومة في بيانها "أن نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة أو الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يهدد السلام والأمن في منطقتنا والعالم".