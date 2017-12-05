نجل صالح: سأقود المعركة حتى طرد آخر حوثي من اليمن

أكد أحمد، النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، مساء الاثنين أن دماء والده لن تذهب هدراً وأنه سيقود المعركة حتى طرد آخر حوثي من اليمن.

وأشار إلى أن والده "وقف في وجه العمالة لإيران"، قائلاً: "علي عبد الله صالح وقف شامخا بوجه الرجعية والعمالة الإيرانية".

كما هدد أحمد صالح في بيان منسوب إليه، بأن دماء والده، الذي قتله الحوثيون الاثنين، "ستكون جحيما يرتد على أذناب إيران".

وشدد نجل الرئيس اليمني المقتول على أن "عملاء إيران عاثوا فسادا في #اليمن لمدة 3 سنوات".

يذكر أن أحمد يعتبر أحد أبرز المرشحين لخلافة والده في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه صالح عام 1982 وظل على رأسه حتى مماته، وحتى بعد انقسام الحزب وانضمام بعض أعضائه للشرعية اليمنية.

وهو كان سفير #اليمن من 2013 حتى 2015 لدى الإمارات، وقائد الحرس الجمهوري اليمني بدءا من 2004 طوال 8 سنوات، إلى أن قام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإلغاء الحرس ودمج وحدته بتشكيلات الجيش المختلفة.

