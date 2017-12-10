مساعٍ عربية لاعتراف أممي بالقدس عاصمة لفلسطين

رفض البيان الختامي لمجلس #الجامعة_العربية قرار واشنطن بشأن #القدس، وأكد أن مجلس الجامعة في انعقاد مستمر، وأن الجامعة تدرس خطوات بينها عقد قمة عربية استثنائية في الأردن.

ووصف البيان الختامي قرار واشنطن بالباطل والخرق الخطير للقانون الدولي وللقرارات الأممية، وأشار إلى أنه يقوض جهود تحقيق السلام ويعمق التوتر ويهدد المنطقة.

وقال البيان الختامي إن واشنطن وضعت نفسها في موقع الانحياز للاحتلال، وعزلت نفسها كراعٍ ووسيط، مشددا على أن القدس الشرقية هي عاصمة #الدولة_الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن إلا بقيامها حرة مستقلة.

كما دعا البيان العربي جميع الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، علاوة على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد لا قانونية القرار الأميركي، وتشكيل لجنة للعمل مع المجتمع الدولي للحد من تبعات للقرار الأميركي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن ما تم اتخاذه من إجراءات في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية هو الحد الأدنى من المطلوب.