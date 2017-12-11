انفجار وسط مانهاتن.. واعتقال انتحاري بحزامه الناسف

أعلنت شرطة نيويورك توقيف مشتبه به في الانفجار الذي وقع في مانهاتن وأنه الشخص الوحيد المصاب، دون أن توضح في الوقت الحالي طبيعة الانفجار. ووقع الانفجار في ساعة الذروة بعيد ال7,30 بالقرب من محطة بورت اوثوريتي القريبة من ساحة تايمز سكوير.

وتابعت الشرطة على تويتر أنها امرت قطارات الانفاق بتجاوز هذه النقطة المكتظة في نيويورك.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق الاثنين أنها تتعامل مع انفجار وسط مانهاتن. وأوضحت الشرطة أن الانفجار وقع في احدى محطات الباص ( Port Authority Bus Terminal) قرب تايمز سكوير. وأضافت أن الاستجابة تتركز على المنطقة التي تضم محطة حافلات هيئة الموانئ. وقد تسبب ذلك في تأخيرات لبعض خطوط المترو التي تمر تحت محطة الحافلات. وأجلت السلطات بعض الركاب كإجراء وقائي.

شاب عشريني يرتدي حزاماً ناسفاً

في حين أشارت مراسلة الحدث إلى أنه تم اعتقال مشتبه به واحد يبلغ الـ 27 من العمر، ، وهو المصاب الوحيد حتى الآن. كما أشارت إلى انه كان يرتدي حزاماً ناسفاً لم ينجر إلا جزء صغير منه.

إلى ذلك، أفادت المعلومات الأولية بحسب مراسلة الحدث إلى أن المنفذ من سكان بروكلين لـ ٧ سنوات، كما أن بعض الأنباء أشارت إلى أنه من بنغلاديش.

ووقع الانفجار حوالي الساعة السابعة والنصف من صباح الاثنين، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى. وقد عمدت الشرطة إلى اغلاق بعض الطرق، وتحويل 3 من خطوط المترو، ولا تزال التحقيقات جارية. كما أجلت السلطات الركاب كإجراء وقائي من خط مترو الأنفاق الذى وقع فيه الانفجار بالقرب من الشارع الأربعين والجادة الثامنة.

يذكر أن هجوما بالشاحنة في مانهاتن أوقع ثمانية قتلى خلال الاحتفال بعيد "هالوين" في نوفمبرالماضي، في ما يشكل أسوأ هجوم منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

