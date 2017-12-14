اليمن.. الدفع بتعزيزات عسكرية لمواصلة الزحف تجاه الحديدة

دفع تحالف دعم #الشرعية_اليمنية، بتعزيزات عسكرية كبيرة الى جبهة الساحل الغربي لدعم قوات الشرعية والمقاومة الشعبية لمواصلة زحفها باتجاه مدينة #الحديدة ومينائها الاستراتيجي بحسب ما أفاد به مراسل "الحدث"، فيما شن طيران التحالف غارات على خطوط إمداد الميليشيات بين حجة وصنعاء.

وذكرت مصادر عسكرية أن اللواء الثالث دعم واسناد الذي يقوده العميد نبيل المشوشي واللواء الرابع الذي يقوده العميد هدار الشوحطي تم الدفع بهما لاسناد جبهة الساحل حيث تدور معارك عنيفة في مديريتي التحيتا و حيس تحت غطاء جوي كثيف من طائرات التحالف.

هذا وأحكمت قوات الجيش الوطني سيطرتها الكاملة على مناطق تلة الخزان وقرية المزاردة في مديرية مقبنة غربي #تعز بعد معارك عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من الانقلابيين.

أما في جبهة الساحل الغربي شنت مقاتلات #تحالف دعم الشرعية أكثر من 15 غارة جوية على المزارع المحيطة بمديرية الجراحي مستهدفة مخازن الاسلحة وكذا تعزيزات قادمة من الحديدة و #إب.

كما أفادت مصادر عسكرية أن عشرات الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح بعد تدمير مروحيات ألاباتشي لرتل عسكري حوثي شمالي مديرية حيس على الطريق الممتد بين مدينتي الحديدة وتعز.

من جانب اخر قال قائد محور صعدة العميد عبيد الاثلة إن قواته وصلت إلى منطقة شقة القورة أولى مناطق مديرية الخب والشعف التابعة لمحافظة الجوف عقب تحرير وتطهير مساحات صحراوية واسعة من المليشيات الحوثية

وفي تعز شنت مقاتلات التحالف و مدفعية الجيش الوطني قصفا عنيفا لتعزيزات وتجمعات المليشيا في مديرية مقبنة اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير أسلحة ومعدات قتالية.