مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في "جمعة الغضب"

اندلعت مواجهات واشتباكات بين المئات من الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وغزة والقدس المحتلة.

وكانت القوى و الفصائل الوطنية الفلسطينية دعت إلى "جمعة" غضب في وجه الاحتلال الاسرائيلي، ضد القرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وكان الآلاف من الفلسطينيين أدوا صلاة الجمعة في مناطق تماس مع الاحتلال الاسرائيلي ، منها حاجز قلنديا الفاصل بين مدينتي القدس و رام الله ، حيث اندلعت بعدها مواجهات مع جنود الاحتلال ، أدت لعدة إصابات بين الفلسطينين.

وفي غزة أدت المواجهات إلى مقتل شابين برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق القطاع، بينما أصيب عشرات آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات قرب الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

