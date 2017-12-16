السجن لكندي-إيراني انتهك العقوبات الأميركية على طهران

أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة ان رجلا كنديا-إيرانيا حكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرا بعدما اعترف بذنبه بانتهاك العقوبات الاميركية المفروضة على ايران من خلال تآمره لتصدير مواد عسكرية الى بلده الام.

وقال مكتب المدعي العام في جنوب نيويورك في بيان إنه بين العامين 2014 و2016 قام علي صوفي (63 عاما) "بالتآمر لتصدير مواد عسكرية من الولايات المتحدة إلى إيران، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشحن إلى بلدان وسيطة، من دون ترخيص".

وأضاف البيان أن صوفي "سعى إلى شراء وشحن العديد من المواد، بما في ذلك طائرات هليكوبتر وقطع غيار لرشاشات ذات تقنية عالية وقطع دبابات ومركبات عسكرية من الولايات المتحدة إلى إيران، وكلها بدون ترخيص، مع العلم أن هذه الشحنات غير قانونية بموجب القانون الأميركي".

واوضح مكتب المدعي العام في بيانه ان صوفي اعترف بانه مذنب بواحدة من التهم وهي التآمر لانتهاك العقوبات الاميركية ضد ايران، وقد حكم عليه بالسجن لمدة 32 شهرا بالاضافة الى وضعه لمدة سنة بعد الافراج عنه تحت اشراف قضائي.

وفرضت واشنطن سلسلة عقوبات اقتصادية على طهران الحرس الثوري الايراني. وفي تشرين الثاني/نوفمبر اضافت وزارة الخزانة اسماء حوالى 40 شخصا وكيانا ايرانيا الى قائمتها السوداء

