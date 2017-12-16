جلسة طارئة الأحد لمجلس الأمن بشأن مشروع حول القدس

تجري البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة مشاورات مكثفة لإعداد مشروعِ قرار للرد على قرار ترمب بشأن القدس.

وصرح مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الجمعة، أنه من المرجح أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الأحد المقبل للتصويت على مشروع القرار، بشأن اعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار منصور الى أنه يتم العمل حالياً مع مصر للتوصل إلى موقف موحد في مجلس الأمن حول قرار ترمب، مؤكداً أنه سيتم تقديم مشروع قرار جديد بعد توحيد موقف الأعضاء في مجلس الأمن.

كما أكد منصور وجود تحركاتٍ أخرى عبر التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في حال تمسكت واشنطن بموقفها.

وكان اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، لقي استنكاراً من قبل الجامعة العربية، والعديد من الدول العربية والأوروبية، كما استتبع تظاهرات في عدد من الدول، وكان آخرها الجمعة في الأراضي الفلسطينية حيث سقط 4 قتلى نتيجة المواجهات بين المتظاهرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.