فلسطين تشيع 4 شبان قتلوا في "جمعة الغضب"

أفادت مراسلة الحدث أن اليوم السبت بتشييع جثامين 4 فلسطينيين قضوا في مواجهات "جمعة الغضب"، التي خرجت فيها مسيرات أمس في جميع محافظات فلسطين، ورد عليها الاحتلال بالرصاص الحي وقنابل الغاز، إضافة إلى الاعتداء على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة نحو 400 بجروح منهم 7 بإصابات بالغة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية مواجهات في مختلف مدنها وعلى طول الشريط الحدودي في قطاع غزة منذ 6 ديسمبر، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقتل الجمعة 4 فلسطينيين، اثنان في غزة، واثنان في الضفة الغربية برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، احتجاجا على قرار ترمب.