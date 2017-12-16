مقتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني بدير الزور

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بمقتل عقيد في الحرس الثوري الإيراني خلال مواجهات مع الفصائل المقاتلة في سوريا.

وأوضحت الوكالة الجمعة أن العقيد مهدي قره محمدي قتل في مواجهات مع المعارضة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا. وبحسب أرقام غير رسمية، فإن أعداد القتلى التابعين للحرس الثوري الإيراني في سوريا تجاوز الألفين.

يذكر أن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على نحو 18 قرية وبلدة في دير الزور، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتقود قوات النظام السوري والميليشيات الموالية بدعم روسي هجوماً ضد المتطرفين في محافظة دير الزور النفطية والحدودية مع العراق. وقد أعلنت قبل أيام طردها مقاتلي التنظيم من الضفة الغربية لنهر الفرات الذي يقسم المحافظة إلى قسمين.

