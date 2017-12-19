ليبيا.. 36 ألف طفل مهاجر بحاجة إلى مساعدة

أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن نحو 36 ألف طفل مهاجر بينهم 14 ألفا دون مرافق بحاجة إلى مساعدة في #ليبيا التي تعد نقطة انتظار رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الهجرة الدولية في بيان مشترك إن الأطفال يشكلون 9% من عدد المهاجرين المتواجدين في ليبيا والبالغ عددهم 400 ألف شخص.

وأعلنت المنظمتان عن تشكيل فرق عمل مشتركة مهمتها التركيز على حماية الأطفال وتوفير التعليم والماء النظيف والرعاية الصحية لهم.

وبحسب هذا البيان فإن هذا التعاون سيضمن وضع حقوق الطفل في صميم كل المساعدات في ليبيا.