إدانة عربية ودولية لمحاولة إطلاق الحوثي باليستيا تجاه الرياض

أثار إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا باتجاه الرياض استياء دول عربية ودولية، حيث وصفت دولٌ عدة محاولةَ الاعتداء بالعمل الجبان الذي يُظهر مجدداً الدورَ السلبي الخطير الذي تقوم به إيران في المنطقة.



الإمارات وصفت المحاولة الفاشلة بالاعتداء الجبان مشددة على وقوفها التام إلى جانب السعودية ضد كل من يحاول أن يهدد أمنها أو يمس السلم والاستقرار على أراضيها.

كما أكدت الكويت تأييدها لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات للحفاظ على أمنها، في حين أدانت كل من البحرين واليمن والمغرب محاولة الهجوم.

بدورها شددت الخارجية المصرية في بيان لها على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية مؤكدة على وقوفها حكومة وشعبا مع المملكة..

وفي السياق ذاته أدانت رابطةُ العالم الإسلامي محاولة الاعتداء حيث أوضحت ان هذا الاستهداف البائس يكشف مستوى محاولات النظام الإيراني التدخل في المنطقة

دوليا.. نددت كلا من بريطانيا وألمانيا إطلاق الميليشيات صاروخا باتجاه الرياض ودعتا إلى وقف فوري لإطلاق النار ومفاوضات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة

في الوقت الذي كشف المتحدث باسم البنتاغون أنه يتم التعاون مع السعودية لتحديد ما حصل بشكل دقيق والتأكد من امتلاكها الموارد الضرورية للدفاع ومواجهة الهجمات العشوائية من قبل الميليشيات على المناطق المدنية المأهولة.



