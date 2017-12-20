شاهد.. الحجة "كوري" تفزع بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال

شغلت سيدة أجنبية مسنة مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن رصدتها كاميرا أحد الصحافيين الروس في مدينة #بيت_لحم الفلسطينية وهي تحاول منع #الجنود_الإسرائيليين من إطلاق النار على الشباب #الفلسطينيين.

وشوهدت السيدة المجهولة وهي تفصل بشجاعة بين الإسرائيليين والشبان المحتجين على قرار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب بشأن #القدس.

السيدة لم يُعرف اسمها الكامل أو سبب تواجدها في المدينة، إلا أن أحد الموجودين في المكان ناداها بـ #حاجة، في إشارة إلى أنه لا يعرف اسمها، قبل أن يناديها آخر بـ "مدام #كوري"، ما يدل على أنها أجنبية قد تكون سائحة أو مقيمة في مدينة بيت لحم.

