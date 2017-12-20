موسكو: 4500 روسي في صفوف الإرهابيين

أعلنت روسيا ان نحو أربعة آلاف وخمسمئة من مواطنيها يقاتلون بالخارج في صفوف تنظيمات إرهابية، كما أعربت عن خشيتها إزاء عودتهم بعد خسارة تنظيم داعش وتراجعه في سوريا والعراق.

وقال مدير جهاز الامن الاتحادي الكسندر بورتنيكوف الثلاثاء لصحيفة روسيسكايا غازيتا الرسمية إن نحو أربعة آلاف وخمسمئة روسي غادروا إلى الخارج للمشاركة في معارك ضمن صفوف الارهابيين. كما أن السلطات حاكمت أكثر من تسعة آلاف وخمسمئة شخص في روسيا خلال خمس سنوات بجرائم متصلة بالارهاب أو التطرف.

إلا ان التصرحيات الجديدة تخالف أخرى سابقة أشارت إلى أن تواجد 2900 روسي يقاتلون مع داعش في العراق وسوريا.

وغداة إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سحب جزء من قواته من سوريا أعرب جهاز الأمن الاتحادي عن مخاوفه إزاء عودة إرهابيين إلى الأراضي الروسية حيث ينظم مونديال 2018.

