محكمة إسرائيلية ترفض الإفراج عن عهد التميمي

رفضت محكمة إسرائيلية الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي بعد أن ردت طلب الاستئناف المقدم من المحامين، وظهرت عهد في قاعة المحكمة مكبلة اليدين تتحاور مع أحد محاميها، حيث أخبرته أنه لم يتم التحقيق معها بعد، حول التهمة الموجهة لها بصفع جندي إسرائيلي، خلال محاولتها التصدي لاقتحام بيتها من قبل عدد من الجنود الإسرائيليين.

ومن جانب آخر حذرت مؤسسة سكاي لاين الدولية من موجة التحريض الخطيرة التي تتعرض لها الطفلة داخل اسرائيل، مشيرة إلى رصد موجة تحريض من بينها مقال نشر في صحيفة معاريف دعا بشكل غير مباشر لاغتصاب الفتاة وقتلها وغيرها من الفتيات في الظلام دون شهود وكاميرات.