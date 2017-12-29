الروهينغا يواجهون الدفتيريا القاتل وسط شح مضادات السموم

في مخيمات اللاجئين #الروهينغا في #بنغلاديش، يتفشى مرض #الدفتيريا، وهو مرض طواه النسيان منذ فترة طويلة في معظم أنحاء العالم، لكن ليس هنا.

إذ تتوقع الصحة العالمية أن يتحول في هذه المخيمات إلى وباء قريبا بعد أن أصاب المئات وقتل أكثر من 25 شخصا.

ما يزيد من عسر الوضع أن مضادات السموم التي تعطى للمصابين ليست كافية، والمسعفون القادرون على تقديمها قليلون جدا.

هذا في اللجوء الذي يبدو مرا، أما في البلاد الأم ميانمار التي فر منها مئات الآلاف، بعد اتهامات للجيش بانتهاكات ضد المسلمين لا يبدو أن ثمة تغيرا كبيرا فلاتزال الاتهامات قائمة.

الأمم المتحدة تدعو للضغط على روسيا والصين

قوى كبرى في العالم كانت أجمعت على التنديد بحملة الجيش ضد المسلمين. فيما بقيت فقط الصين وروسيا في الطرف الآخر تطالبان العالم بعدم التدخل في شؤون ميانمار الداخلية. أمر لم تستسغه الأمم المتحدة التي طالبت بضغط دولي على الصين وروسيا لتغير موقفيهما.

وفي هذا الشأن قالت المحققة المستقلة الخاصة بحقوق الإنسان في ميانمار "أود أن أطالب المجتمع الدولي بمواصلة العمل مع الصين وروسيا لإقناعهما بالوقوف في صف حقوق الإنسان".

ومن جهتها ردت الصين سريعا بالقول إن "الفاعلين الخارجيين" الذين يزيدون الضغوط بشأن حقوق الإنسان لن يساعدوا في حل أزمة ميانمار، في إشارة إلى عدم تغيير موقفها.