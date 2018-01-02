إيران.. ارتباك في التيار الإصلاحي وسط التظاهرات

مع استمرار الاحتجاجات الإيرانية واتساع رقعتها يبدو جلياً الإرباك الذي يصيب التيار الإصلاحي والمعتدل، وهو إرباك يظهر جلياً في غياب التصريحات ويكسره تحذيرات بضرورة تجنب الحل الأمني.

الحذر الذي يكتنف تصريحات #التيار_الإصلاحي في #إيران يرده مراقبون كون الاحتجاجات الشعبية المتنامية لم يكن مخططا لها رغم نضوج أسبابها، كما أن ثمة محاولات لتفحص أي قوة تقف خلفها أو تحركها.

وبعد 5 أيام، بدأت أصوات من داخل النظام الإيراني تسوق مبررات الهبة الشعبية، حيث انبرى نواب في #مجلس_الشورى الإيراني، بينهم جورجيك أبراميان، للتأكيد أن ما يجري ما هو إلا نتيجة لتراكم الإحباطات من البطالة، وكذلك تهم الفساد التي حدت بالشعب لوصف الحكومة بالسارقة. فالحراك الذي تشهده المدن الإيرانية ولّده تجاهل المطالب الشعبية. وبرأي أبراميان يتمثل الحل بإعادة ثقة الناس في السلطة كضمان وحيد لمنع التدخل الخارجي.

وحذر أبراميان السلطات من اللجوء للحل الأمني مناديا بعدم تكرار ما حدث في معتقل كاريزاك عام 2009 عندما جمع الحرس الثوري والباسيج آلاف الإيرانيين المحتجين على نتائج الانتخابات في ذلك المعسكر خارج طهران وتم تعذيبهم بشتى الصنوف ما أدى إلى مقتل 3 محتجزين على الأقل.

ويرى مراقبون أن الاحتجاجات الحالية ما هي إلا فعل تلقائي لشرائح واسعة تمكّن منها اليأس ونزع منها خوف التداعيات، فهبت من أجل الحياة.