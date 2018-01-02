تلفزيون إيران: 9 قتلى في تظاهرات ليلا

قتل 9 أشخاص هم 6 متظاهرين وأحد المارة وشرطي وعنصر من الحرس الثوري، ليل الاثنين، في منطقة #أصفهان بوسط إيران في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات، التي تهز إيران منذ الخميس، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي، الثلاثاء.

وقتل 6 متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن فيما كانوا يحاولون مهاجمة مركز للشرطة في مدينة قهدريجان، كما قتل عنصر في الحرس الثوري في كهريز سنغ، وقضى أحد المارة في خميني شهر، بحسب التلفزيون الرسمي، إضافة إلى شرطي قتل برصاص أطلق من سلاح صيد في نجف آباد المجاورة وقد أعلن مقتله مساء الاثنين.



ودخلت المظاهرات في #إيران يومها السادس على التوالي، فيما أشار التلفزيون أيضا إلى محاولاتِ اقتحام مسلحة لمراكز شرطة وأخرى عسكرية.

الرئيس الإيراني #حسن_روحاني وبعد أن أقر بحق الإيرانيين في التظاهر، سرعان ما غيّر لهجته إلى الوعيد.

وأفاد ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي بأن السلطات ألقت القبض على مئات المحتجين.

واعتقلت السلطات الإيرانية 450 شخصاً في ثلاثة أيام بالعاصمة طهران منذ السبت الماضي، وفقا لوكالة أنباء شبه رسمية.

ونقلت وكالة (إيلنا)، الثلاثاء، هذا الرقم عن نائب محافظ طهران، علي أصغر ناصربخت. وأضافت أن 200 متظاهر اعتقلوا، السبت، كما اعتقل 150 آخرون، الأحد، و100، الاثنين.