تقرير مسرب.. خامنئي توقع تدهور الوضع في إيران

كشف تقرير مسرب حصلت قناة " #فوكس_نيوز" الأميركية على نسخة منه يؤكد اجتماع المرشد الإيراني، علي #خامنئي، مع القادة السياسيين ورؤساء قوات الأمن في البلاد، في وقت سابق، وتخوفهم من نشوب احتجاجات.

وأظهر التقرير، الذي يضم خلاصة اجتماعات تمت حتى 31 يناير/كانون الثاني الماضي، أن الأوضاع يمكن أن تتدهور أكثر، وأن الأمور باتت معقدة للغاية، وتختلف بشكل كبير عن أي أحداث مماثلة وقعت في السابق، وأصبحت تهدد صراحة أمن النظام.

وكانت خشية القادة الإيرانيين في الاجتماعات هي تحول مطالب المتظاهرين في مناطق مختلفة من البلاد من اقتصادية إلى سياسية.

وأشار التقرير إلى"حال تأهب قصوى" غير معلنة في صفوف #الحرس_الثوري، مع احتمال التدخل عسكرياً بشكل مباشر لقمع أي احتجاجات متصاعدة.

واندلعت بالفعل مظاهرات واسعة النطاق في البلاد منذ الخميس الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم الثلاثاء.