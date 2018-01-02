خامنئي يتهم الأعداء بإثارة الاضطرابات في إيران

اتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي #خامنئي، الثلاثاء، أعداء #الجمهورية_الإسلامية بإثارة الاضطرابات، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه مظاهرات مناهضة للحكومة تفجرت الأسبوع الماضي.



وقال خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي: "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية الإسلامية".



وأضاف أنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة: "عندما يحين الأوان".