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خامنئي يتهم الأعداء بإثارة الاضطرابات في إيران

المصدر: الحدث.نت
خامنئي
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اتهم الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي #خامنئي، الثلاثاء، أعداء #الجمهورية_الإسلامية بإثارة الاضطرابات، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه مظاهرات مناهضة للحكومة تفجرت الأسبوع الماضي.

وقال خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي: "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية الإسلامية".

وأضاف أنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة: "عندما يحين الأوان".

كلمات دالّة

#خامنئي, #الجمهورية الإسلامية

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