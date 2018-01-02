مسؤول إيراني: توقيف 450 في طهران خلال 3 أيام

أوقف حوالي 450 شخصاً منذ، السبت، في #طهران في ظل التظاهرات المتواصلة في #إيران منذ الخميس، احتجاجاً على الضائقة الاقتصادية، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال #نائب_محافظ_طهران، علي أصغر ناصر، بخت متحدثا لوكالة "إيلنا" العمالية القريبة من الإصلاحيين: "أوقف مئتا شخص السبت و150 الأحد وحوالي 100 الاثنين".

ويقدر عدد الذين نزلوا إلى الشارع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في طهران محاولين التظاهر ببضع مئات، في حين شهدت مدن عديدة في أنحاء إيران أعمال عنف منذ انطلاق الاحتجاجات الخميس في مشهد (شمال شرق)، ثاني أكبر مدن البلاد.

وقال ناصر بخت: "نعتبر أن الوضع في طهران أكثر هدوءا من الأيام السابقة. وبالأساس، كان الوضع أمس (الاثنين) أكثر هدوءا من الأيام السابقة".

وأضاف أن قاعدة #ثار_الله، التابعة للحرس الثوري والمكلفة الأمن في العاصمة في حال وقوع اضطرابات، لم تتلق أي طلب للتدخل، مشيراً إلى أن التدخل في طهران يقتصر في الوقت الحاضر على قوات الأمن.

لكن نائب قائد القاعدة العميد إسماعيل كوثري أعلن "لن نسمح بأي من الأحوال أن يستمر انعدام الأمن في طهران"، محذرا بحسب التلفزيون الرسمي بأنه "إن تواصل الأمر، فسوف يتخذ المسؤولون قرارات لوضع حد له".