إيران.. رحلات "مشبوهة" تنقل الحرس الثوري لمناطق التظاهر

أظهرت خارطة "فلايت ريدر" المختص في تتبع حركة الطيران المدني، الثلاثاء طائرات في الأجواء الإيرانية دون تسجيل وجهتها على الخارطة كما هو متبع في جميع الرحلات المحلقة في الأجواء.

وقد رجح مراقبون سبب عدم تسجيل هذه الرحلات الغامضة إلى الأحداث الجارية والاحتجاجات واسعة ضد النظام الإيراني في محافظات مختلفة متوقعين أن الطائرات تنقل قوات من الحرس الثوري لقمع المظاهرات.

وكان الحرس الثوري أعلن أنه لم يتلق الأوامر بعد للنزول إلى الشارع، معتبراً أن الوضع تحت السيطرة لا سيما في العاصمة، إلا أن متحدثاً باسمه أكد أنه ما أن يطلب منه التدخل سيفعل.

وتعيش إيران منذ الخميس الماضي على وقع تظاهرات في عشرات المدن، انطلقت بداية من مشهد لتتوسع لاحقاً، وتؤدي إلى سقوط أكثر من 20 قتيلاً من المتظاهرين، واعتقال أكثر من 450 شخصاً.