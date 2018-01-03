السفير السعودي يسلم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني

سلم السفير السعودي الجديد إلى لبنان، #وليد_اليعقوب، الأربعاء، أوراق اعتماده للرئيس #ميشال_عون، وفق ما أعلنت الرئاسة، في خطوة تلي أزمة سياسية بين البلدين، إثر استقالة رئيس الحكومة، #سعد_الحريري، من الرياض، ثم تراجعه عنها لاحقاً.

وشهدت العلاقة بين البلدين توتراً في الفترة الماضية، على خلفية استقالة الحريري بشكل مفاجئ من الرياض في بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

وبقي الحريري بعد ذلك في الرياض لمدة أسبوعين، وعاد في وقت لاحق إلى بيروت بموجب وساطة فرنسية، وأعلن التراجع عن استقالته.

وتسلّم عون أوراق اعتماد السفير السعودي إلى جانب 4 سفراء آخرين، غداة تقديمه نسخة مماثلة إلى وزير الخارجية، جبران باسيل، الثلاثاء.

وزار اليعقوب إثر تقديم أوراق اعتماده، الأربعاء، رئيس البرلمان، #نبيه_بري، ثم رئيس الحكومة في زيارتين بروتوكوليتين.

وأشار بيان صدر عن مكتب الحريري إلى "عرض آخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين". ونقل عن اليعقوب أن اللقاء "كان جيداً وممتازاً".

ويأتي تقديم أوراق اعتماد السفير السعودي بعد أيام قليلة من موافقة السعودية على تعيين #فوزي_كبارة سفيراً للبنان لديها.

وتوجه كبارة منذ 5 أشهر الى #الرياض التي لم تصدر قرارها بالموافقة إلا في نهاية كانون الأول/ديسمبر.