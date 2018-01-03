المدعي العام الفرنسي يحيل شبكة تابعة لحزب الله للقضاء

أصدر المدعي العام الفرنسي قراراً بإحالة شبكة من 15 شخصاً تعمل لصالح ميليشيات #حزب_الله اللبناني إلى القضاء بتهمة الاتجار بالمخدرات و #تبييض_أموال.

وقالت صحيفة "لونوفيل أوبسرفاتور" الأسبوعية في عددها الصادر منذ أيام إن شبكة "حزب الله" تعاونت مع شبكات دولية للاتجار بالمخدرات بينها #شبكة_كولومبية.

وأكدت الصحيفة أن المدعي العام الفرنسي أصدر قراراً بإحالة 15 شخصا من الشبكة إلى المحكمة الجنائية، بينهم 4 تم اعتقالهم فعلاً، وأن التحقيق كشف عن صلات تربط كل هؤلاء بميليشيات حزب الله، وبشبكات اتجار بالمخدرات من كولومبيا.

الصحيفة الفرنسية أضافت أن القضية بدأت منذ 2012 وحينها عملت شبكات كولومبية تتاجر في المخدرات في إعادة نشاطها في أوروبا، كما أنها استعانت بشبكة مصرفيين لتحويل الأموال وتبييضها.

وهؤلاء كانوا جميعا من الجالية اللبنانية في أوروبا وفرنسا، كما أن جمعيهم تابعون لحزب الله اللبناني.

ولسنوات نجحت الشبكة في شراء سلع فاخرة كالساعات والسيارات، ثم إعادة بيعها في إفريقيا ولبنان ودول عربية لتبييض الأموال.

لكن نشاطها سرعان ما لفت أنظار الشرطة الفرنسية لتنجح السلطات في باريس عام 2016، وبتعاون أوروبي - أميركي، في القبض على رأس الشبكة، وهو لبناني يدعى محمد عمار، ملقب بأليكس، يعيش بين كولومبيا ولبنان ودول أخرى، لتتكشف تباعا خيوط أخرى للشبكة اللبنانية.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن هذه الشبكة حققت لحزب الله عبر تعاونه مع شبكات أميركا الجنوبية نحو 500 مليون دولار سنويا.