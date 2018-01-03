قائد الحرس الثوري الإيراني: هزمنا فتنة 2017

أعلن قائد #الحرس_الثوري الإيراني، محمد علي #جعفري، هزيمة ما سماه خطة "فتنة 2017"التي أطلقها مسؤول سابق، أي الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، حسب قوله، وذلك في إشارة إلى الاحتجاجات المتواصلة منذ 7 أيام وخلفت قتلى وجرحى.

واتهم جعفري دولاً خارجية بإدارة أعمال التخريب، لافتاً إلى أن قواته تدخلت لفض الاحتجاجات بشكل محدود في #أصفهان ولورستان وهمدان، مشدداً على استعداد إيران الأمني لهزم الأعداء مرة أخرى، حسب تعبيره.

هذا.. وأشار قائد الحرس الثوري إلى أن عدد المتظاهرين كان قليلاً، ولم يتجاوز في ذروة الاحتجاجات الـ 15 التي جرى التعامل معها حوالي 1000 متظاهر، مضيفاً أن معظم من اعتقلوا تدربوا على أيدي " #منظمة_خلق" وسيتم التعامل معهم بحزم.