معارض إيراني: الشعب الإيراني نفذ صبره وسينتصر

أكد المعارض الإيراني دافيد العباسي، لقناة "الحدث"، الثلاثاء، أن صبر الشعب الإيراني نفذ وسينتصر، متوقعا استمرار المظاهرات حتى يصل النظام إلى نهايته وسقوط نظام خامنئي.

وأضاف "النظام الإيراني يمارس الإرهاب والقمع ضد شعبه".

جاء ذلك تعليقاً بعدما اتهم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، المتظاهرين "عملاء الخارج" بإثارة الاضطرابات، وذلك في الوقت الذي استمرت فيه مظاهرات مناهضة للنظام تفجرت الأسبوع الماضي.

وقال خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي "في الأيام الأخيرة، استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة، منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل للجمهورية الإسلامية".

