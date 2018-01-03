واشنطن: تظاهرات إيران تلقائية ولا يحركها الخارج

طلبت السفيرة الأميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي، الثلاثاء، إلى عقد اجتماعين طارئين لمجلس الأمن في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في جنيف لبحث التطورات في ايران و"الحرية" التي يطالب بها الشعب الايراني.

وأضافت هايلي "علينا ألا نبقى صامتين، أن الشعب الإيراني يطالب بحريته".

وأكدت هيلي، أن احتجاجات إيران تلقائية ولا يحركها الخارج، رافضة بشدة اتهامات القادة الإيرانيين لدول أجنبية بالوقوف خلف التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ ايام عدة.

وتابعت "نعلم جميعا بأن هذا عار تماما عن الصحة، ان التظاهرات عفوية بالكامل" و"هي تحصل في كل مدن ايران".

واكدت هيلي، ان "الحريات الواردة في قانون الامم المتحدة يتم الاعتداء عليها في ايران" و"للمجتمع الدولي دور يؤديه"، مضيفة "علينا أن ندعم الشعب الإيراني وألا نكرر أخطاء 2009".

وتطرقت هيلي، إلى التقارير عن سقوط قتلى وحصول اعتقالات في ايران، مؤكدة أن تاريخ إيران حافل بالوحشية ونتوقع المزيد من عمليات القتل.

وقال الخارجية الإيرانية إن "النظام يستخدم ثروات الشعب الإيراني في مغامرات خارجية"، مستنكرة استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.

واتهم المرشد الايراني الاعلى اية الله علي خامنئي الثلاثاء "اعداء" ايران بالتآمر ضد الجمهورية الإيرانية في اليوم السادس من حركة الاحتجاجات التي طبعتها اعمال عنف دامية واعتقال المئات.

إلى ذلك ندد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء بالنظام الإيراني "الوحشي والفاسد" بحسب تعبيره.

وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر" : الشعب الإيراني تحرك أخيراً ضد النظام الإيراني المتوحش والفاسد." وتابع قائلاً: "كل الأموال التي أعطاها أوباما بحماسة لهم ذهبت إلى تمويل الإرهاب وإلى جيوبهم"، مضيفاً أن الناس لديهم القليل من الطعام والتضخم كبير ولا حقوق للإنسان".

وختم مؤكداً أن الولايات المتحدة تراقب بتمعن ما يجري على الساحة الإيرانية.

